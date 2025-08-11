آنکارا:
ترور روزنامهنگاران الجزیره از سوی اسرائیل اقدامی وحشیانه است
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ترکیه اعلام کرد که هدف قرار دادن روزنامهنگاران در غزه توسط اسرائیل یک اقدام وحشیانه است.
وزارت ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که قتل مستقیم روزنامهنگاران الجزیره در نوار غزه یک اقدام وحشیانه اسرائیلی است.
این وزارتخانه افزود که اسرائیل روزنامهنگاران را هدف قرار میدهد تا مانع از دیده شدن نسلکشیای شود که این رژیم مرتکب میشود.