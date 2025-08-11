دستگیری ۷ تن در کرانه باختری

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره خبرگزاری وفا گزارش داد که نیروهای اشغالگر، موج جدیدی از یورش‌های شبانه در کرانه باختری اشغالی انجام دادند

به گزارش وفا، در نتیجه این یورش‌ها ۷ تن بازداشت شدند.

بر اساس این گزارش، اشغالگران یک نفر را در شهر «الخلیل» و دو پسر ۱۶ ساله در شهر «بیت اُمر» دستگیر شدند.

همچنین ۴ نفر در روستای «باقه الحطب» در نزدیکی «قلقیلیه» بازداشت شدند.

نیروهای اشغالگر همچنین به کمپ پناهندگان «بلاطه»، و چندین خانه حمله کردند.

