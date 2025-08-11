خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نابودی ۷ پهپاد اوکراینی در مسیر مسکو

نابودی ۷ پهپاد اوکراینی در مسیر مسکو
کد خبر : 1672479
لینک کوتاه کپی شد.

سیستم‌های پدافند هوایی روسیه ۷ پهپاد روسی را در مسیر پایتخت روسیه ساقط کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،  «سرگئی سوبیانین» شهردار «مسکو» از نابودی ۷ پهپاد اوکراینی در مسیر پایتخت روسیه  خبر داد.

سوبیانین در پلتفرم تلگرام نوشت: «سیستم‌های پدافند هوایی روسیه، ۷ پهپاد اوکراینی را یکشنبه شب و صبح دوشنبه در مسیر مسکو ساقط کردند».

همچنین وزارت دفاع  و مقامات  روسیه اعلام کرد که در پی حملات شبانه اوکراین  که «تولا» و «نیژنی نووگورود» و مسکو را هدف قرار داد، ۳ تن کشته شدند.

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور