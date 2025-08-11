نابودی ۷ پهپاد اوکراینی در مسیر مسکو

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «سرگئی سوبیانین» شهردار «مسکو» از نابودی ۷ پهپاد اوکراینی در مسیر پایتخت روسیه خبر داد.

سوبیانین در پلتفرم تلگرام نوشت: «سیستم‌های پدافند هوایی روسیه، ۷ پهپاد اوکراینی را یکشنبه شب و صبح دوشنبه در مسیر مسکو ساقط کردند».

همچنین وزارت دفاع و مقامات روسیه اعلام کرد که در پی حملات شبانه اوکراین که «تولا» و «نیژنی نووگورود» و مسکو را هدف قرار داد، ۳ تن کشته شدند.

