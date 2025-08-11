دبیر کل ناتو:
باید کنترل روسیه بر برخی از سرزمینهای اوکراین را به رسمیت بشناسیم
دبیرکل ناتو گفت که مذاکرات صلح آینده درباره اوکراین احتمالا به سرنوشت سرزمینهایی که در حال حاضر تحت کنترل روسیه هستند، میپردازد.
به گزارش ایلنا به نقل از ای بی سی نیوز، «مارک روته»، دبیرکل ناتو گفت که مذاکرات صلح آینده درباره اوکراین احتمالا به سرنوشت سرزمینهایی که در حال حاضر تحت کنترل روسیه هستند، میپردازد.
روته روز گذشته -یکشنبه- گفت: «ما باید در این مرحله بپذیریم که روسیه بر برخی از سرزمینهای اوکراین کنترل دارد. پس از آتشبس، بحثها بر مسائل ارضی و تضمینهای امنیتی بالقوه برای اوکراین متمرکز خواهد شد».
وی بر لزوم تمایز بین به رسمیت شناختن عملی و رسمی در باره مسائل ارضی تأکید کرد و گفت که هرگونه توافق احتمالی میتواند کنترل عملی روسیه بر برخی از سرزمینها را بدون پذیرش قانونی آنها به رسمیت بشناسد.
«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا قرار است روز جمعه با «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه در آلاسکا دیدار کند تا درباره یک راه حل دیپلماتیک احتمالی برای درگیری در اوکراین گفتوگو کنند.
روته از تلاشهای ترامپ تمجید کرد و گفت: «جمعه آینده مهم خواهد بود زیرا میزان جدی بودن پوتین درباره پایان دادن به این جنگ وحشتناک را آزمایش خواهد کرد».