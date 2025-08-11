خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دبیر کل ناتو:

باید کنترل روسیه بر برخی از سرزمین‌های اوکراین را به رسمیت بشناسیم

باید کنترل روسیه بر برخی از سرزمین‌های اوکراین را به رسمیت بشناسیم
کد خبر : 1672460
لینک کوتاه کپی شد.

دبیرکل ناتو گفت که مذاکرات صلح آینده درباره اوکراین احتمالا به سرنوشت سرزمین‌هایی که در حال حاضر تحت کنترل روسیه هستند، می‌پردازد.

به گزارش ایلنا به نقل از  ای بی سی نیوز، «مارک روته»، دبیرکل ناتو گفت که مذاکرات صلح آینده درباره اوکراین احتمالا  به سرنوشت سرزمین‌هایی که در حال حاضر تحت کنترل روسیه هستند، می‌پردازد.

روته روز گذشته -یکشنبه- گفت: «ما باید در این مرحله بپذیریم که روسیه بر برخی از سرزمین‌های اوکراین کنترل دارد.  پس از آتش‌بس، بحث‌ها بر مسائل ارضی و تضمین‌های امنیتی بالقوه برای اوکراین متمرکز خواهد شد».

وی بر لزوم تمایز بین به رسمیت شناختن عملی و رسمی در باره مسائل ارضی تأکید کرد و گفت که هرگونه توافق احتمالی می‌تواند کنترل عملی روسیه بر برخی از سرزمین‌ها را بدون پذیرش قانونی آنها به رسمیت بشناسد.

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا قرار است روز جمعه با «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه در آلاسکا دیدار کند تا درباره یک راه حل دیپلماتیک احتمالی برای درگیری در اوکراین گفت‌وگو کنند.

روته از تلاش‌های ترامپ تمجید کرد و گفت: «جمعه آینده مهم خواهد بود زیرا میزان جدی بودن پوتین درباره پایان دادن به این جنگ وحشتناک را آزمایش خواهد کرد».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور