به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «جرمی کوربین»، رهبر پیشین حزب کارگر بریتانیا، گفت که ترور روزنامه‌نگاران از سوی رژیم صهیونیستی تلاشی برای لاپوشانی جنایت علیه بشریت است.

کوربین گفت: «کشتن روزنامه‌نگاران تلاشی برای لاپوشانی جنایات علیه بشریت است»

وی گفت: «کشتن عمدی روزنامه‌نگاران فلسطینی کاملاً منزجرکننده است.»

کوربین افزود: «اسرائیل با این اقدام‌ها تلاش دارد جنایت‌های خود را از چشم جهان پنهان کند.»

