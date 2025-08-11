کوربین:
کشتن عمدی روزنامهنگاران فلسطینی کاملاً منزجرکننده است
رهبر پیشین حزب کارگر بریتانیا، گفت که ترور روزنامهنگاران از سوی رژیم صهیونیستی تلاشی برای لاپوشانی جنایت علیه بشریت است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «جرمی کوربین»، رهبر پیشین حزب کارگر بریتانیا، گفت که ترور روزنامهنگاران از سوی رژیم صهیونیستی تلاشی برای لاپوشانی جنایت علیه بشریت است.
کوربین گفت: «کشتن روزنامهنگاران تلاشی برای لاپوشانی جنایات علیه بشریت است»
وی گفت: «کشتن عمدی روزنامهنگاران فلسطینی کاملاً منزجرکننده است.»
کوربین افزود: «اسرائیل با این اقدامها تلاش دارد جنایتهای خود را از چشم جهان پنهان کند.»