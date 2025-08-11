خبرگزاری کار ایران
وزارت کشور سوریه:

تحقیقات درباره حمله به بیمارستان سویداء آغاز شده است

تحقیقات درباره حمله به بیمارستان سویداء آغاز شده است
وزارت کشور سوریه از آغاز تحقیقات درباره حمله به بیمارستان سویداء خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از  النشره،‌ وزارت کشور سوریه  در بیانیه‌ای اعلام کرد که  تحقیقات درباره حمله به بیمارستان سویداء آغاز شده است.

در این بیانیه آمده است که  این عمل با شدیدترین لحن محکوم می‌شود و عاملان این حادثه محاکمه  صرف نظر از وابستگی‌هایشان، به دست عدالت سپرده خواهند شد تا مجازات عادلانه علیه آنها اجرا شود. 

این وزارتخانه توضیح داد که «انس خطاب»، وزیر کشور دولت موقت سوریه سرلشکر «عبدالقادر الطحان»، معاون امور امنیتی را مأمور نظارت مستقیم بر تحقیقات کرده است تا از شناسایی و دستگیری هرچه سریعتر عاملان این حادثه اطمینان حاصل شود.

 

