سازمان بهداشت جهانی:

گسترش عملیات‌های اسرائیل در غزه شدیدا نگران کننده است

رئیس سازمان بهداشت جهانی نسبت به برنامه رژیم صهیونیستی برای گسترش عملیات‌های نظامی در نوار غزه هشدار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «تدروس آدهانوم گبریسوس» مدیرکل سازمان بهداشت جهانی هشدار  داد که برنامه رژیم صهیونیستی برای گسترش عملایت های نظامی در نوار غزه، با توجه به وضعیت سخت انسانی  و وضعیت بهداشت در سرتاسر این منطقه، شددیا نگران کننده است.

گبریسوس در پلتفرم ایکس نوشت: «تشدید عملیات نظامی ممکن است کودکان را در معرض خطر سوءتغذیه به سبب نبود  دسترسی به مراقب های بهداشتی قرار دهد».

وی افزود: «ما درخواست خود را برای دسترسی فوری، بدون مانع و گسترده به کمک‌های غذایی و بهداشتی، آزادی گروگان‌ها و آتش‌بس دائمی تکرار می‌کنیم».

 

 

 

