کشته شدن ۳ تن در پی حمله پهپادی اوکراین به روسیه

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دو مقام محلی روسیه امروز -دوشنبه- گزارش دادند که سه نفر در مناطق «تولا» و «نیژنی نووگورود» در حمله شبانه پهپادهای اوکراینی که مسکو را نیز هدف قرار داد، کشته شدند.

«دیمیتری میلیایف»، فرماندار تولا در کانال تلگرام اعلام کرد که در پی حمله نیمه شب در منطقه تولا که از شمال با منطقه مسکو هم مرز است، دو نفر کشته و دو نفر دیگر در بیمارستان بستری شدند.

«گلب نیکیتین، فرماندار نیژنی نووگورود در غرب روسیه نیز در کانال تلگرام اعلام کرد که در پی حمله اوکراینی‌ها به یک منطقه صنعتی، یک نفر کشته و دو نفر دیگر در بیمارستان بستری شدند.

