الجزیره:
ترور خبرنگاران تلاشی برای خاموش کردن صداهاست
شبکه الجزیره ترور خبرنگاران خود توسط رژیم صهیونیستی را تلاشی برای خاموش کردن صداها توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، شبکه الجزیره در بیانیهای ترور خبرنگاران خود، «انس الشریف» و «محمد قریقیع» و همچننی «ابراهیم ضاهر» و «محمد نوفل»، توسط نیروهای اشغالگر اسرائیلی در حمله هوایی شامگاه گذشته -یکشنبه- به چادر خبرنگاران در نزدیکی بیمارستان الشفاء در شهر غزه را به شدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: «ترور خبرنگاران توسط نیروهای اشغالگر اسرائیلی، حمله آشکار و عمدی دیگری به آزادی مطبوعات است».
این شبکه، جنایات فجیع و تلاشهای مداوم سران اسرائیلی برای خاموش کردن صدای حقیقت را به شدت محکوم کرد و از جامعه بینالمللی و سازمانهای مربوطه خواست تا برای پایان دادن به هدف قرار دادن عمدی خبرنگاران، اقدامات قاطعی انجام دهند.