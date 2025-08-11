خبرگزاری کار ایران
ترور خبرنگاران تلاشی برای خاموش کردن صداهاست

کد خبر : 1672399
شبکه الجزیره ترور خبرنگاران خود توسط رژیم صهیونیستی را تلاشی برای خاموش کردن صداها توصیف کرد.

به گزارش ایلنا، شبکه الجزیره در بیانیه‌ای ترور خبرنگاران خود، «انس الشریف» و «محمد قریقیع» و همچننی «ابراهیم ضاهر» و «محمد نوفل»، توسط نیروهای اشغالگر اسرائیلی در حمله هوایی شامگاه گذشته -یکشنبه- به چادر خبرنگاران در نزدیکی بیمارستان الشفاء در شهر غزه را به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: «ترور خبرنگاران توسط نیروهای اشغالگر اسرائیلی، حمله آشکار و عمدی دیگری به آزادی مطبوعات است».

این شبکه، جنایات فجیع و تلاش‌های مداوم سران اسرائیلی برای خاموش کردن صدای حقیقت را به شدت محکوم کرد و از جامعه بین‌المللی و سازمان‌های مربوطه خواست تا برای پایان دادن به هدف قرار دادن عمدی خبرنگاران، اقدامات قاطعی انجام دهند.

 

