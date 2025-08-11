طرح اشغال مجدد غزه، تهدیدی برای امنیت منطقه است

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، نشست اضطراری اتحادیه عرب روزگذشته-یکشنبه- طرح رژیم صهیونیستی برای اشغال نوار غزه را به عنوان یک اقدام تجاوزکارانه آشکار علیه تمامی کشورهای عربی و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه‌ای محکوم کرد.

در بیانیه‌ پایانی که پس از نشست سطح نمایندگان در «قاهره» صادر شد، شرکت‌کنندگان از جامعه بین‌المللی خواستند تا رژیم صهیونیستی را برای توقف جنگ نسل‌کشی و سیاست گرسنگی دادن به فلسطینیان در غزه تحت فشار قرار دهد.

اتحادیه عرب تصمیمات و برنامه‌های دولت اشغالگر صهیونیست برای کنترل کامل نظامی بر نوار غزه و آواره کردن مردم فلسطینی و همچنین ارتکاب جنایاتی همچون، خشونت، نسل کشی و پاکسازی قومی در غزه و کرانه باختری اشغالی را محوم کرد.

