طرح اشغال مجدد غزه، تهدیدی برای امنیت منطقه است

اتحادیه عرب در بیانیه‌ای تصمیم رژیم صهیونیستی برای اشغال غزه و همچنین جنایات دیگر این رژیم در نوار غزه را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، نشست اضطراری اتحادیه عرب روزگذشته-یکشنبه- طرح رژیم  صهیونیستی برای اشغال نوار غزه را به عنوان یک اقدام تجاوزکارانه آشکار علیه تمامی کشورهای عربی و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه‌ای محکوم کرد.

در بیانیه‌ پایانی که پس از نشست سطح نمایندگان در «قاهره» صادر شد، شرکت‌کنندگان از جامعه بین‌المللی خواستند تا رژیم صهیونیستی را برای توقف جنگ نسل‌کشی و سیاست گرسنگی دادن به فلسطینیان در غزه تحت فشار قرار دهد.

اتحادیه عرب تصمیمات و برنامه‌های دولت اشغالگر صهیونیست برای کنترل کامل نظامی بر نوار غزه  و آواره کردن مردم فلسطینی  و همچنین  ارتکاب جنایاتی همچون، خشونت، نسل کشی و پاکسازی قومی  در غزه و کرانه باختری اشغالی را محوم کرد.

 

