شهادت ۱۰ فلسطینی دیگر در خان یونس

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرگزاری فسلطینی وفا گزارش داد که به دنبال حملات هوایی رژیم اشغالگر صهیونیست به «خان یونس» در شمال شهر غزه، چندین نفر به شهادت رسیدند.

وفا به نقل از منابع پزشکی گزارش داد: «در پی اصابت یکی از حملات به خانه‌ای در غرب خان یونس، دست‌کم ۷ نفر به شهادت رسیدند و چنیدن نفر دیگیر نیز مجروح شدند».

همچنین در پی حمله دیگری به چادری که محل اسکان آوارگان بود ۳ نفر دیگه نیز به شهادت رسیدند.

