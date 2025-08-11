واکنش سازمان ملل به شهادت خبرنگاران الجزیره در غزه
سخنگوی سازمان ملل اقدام رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن خبرنگاران در غزه را محکوم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «استفان دوجاریک»، سخنگوی سازمان ملل در بیانیه ای به شهادت خبرنگاران الجزیره واکنش نشان داد.
وی گفت: « ما به خانواده الجزیره تسلیت می گویم».
دو جاریک افزود: «ما در حال بررسی اتفاقات امروز غزه هستیم. ما همیشه به صراحت همه موارد قتل روزنامهنگاران را محکوم کرده ایم. خبرنگاران باید بتوانند در غزه و هر جای دیگر کار خود را آزادانه و بدون آزار و اذیت، ارعاب یا ترس از هدف قرار گرفتن انجام دهند.»
وی تاکید کرد: «ضروری است که به خبرنگاران اجازه داده شود آزادانه به همه مناطق غزه دسترسی داشته باشند و به طور مستقل از وضعیت آنجا گزارش دهند.»