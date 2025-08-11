به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «وینستون پترز»، وزیر خارجه نیوزیلند امروز-دوشنبه- گفت که کشورش موضوع به رسمت شناختن کشور مستقل فلسطین را بررسی می‌کند.

پترز گفت: «کابینه کریستوفر لوکسون نخست وزیر نیوزلند ممکن است در ماه سپتامبر، تصمیمی رسمی اتخاذ کرده و رویکرد دولت را در هفته رهبران سازمان ملل متحد ارائه دهد».

چندین کشور از جمله استرالیا، بریتانیا و کانادا در هفته‌های اخیر اعلام کرده‌اند که کشور مستقل فلسطین را در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر به رسمیت می‌شناسند.

