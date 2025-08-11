نیوزیلند به رسمیت شناختن کشور فلسطین را بررسی میکند
وزیرخارجه نیوزیلند گفت که این کشور به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین را بررسی میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «وینستون پترز»، وزیر خارجه نیوزیلند امروز-دوشنبه- گفت که کشورش موضوع به رسمت شناختن کشور مستقل فلسطین را بررسی میکند.
پترز گفت: «کابینه کریستوفر لوکسون نخست وزیر نیوزلند ممکن است در ماه سپتامبر، تصمیمی رسمی اتخاذ کرده و رویکرد دولت را در هفته رهبران سازمان ملل متحد ارائه دهد».
چندین کشور از جمله استرالیا، بریتانیا و کانادا در هفتههای اخیر اعلام کردهاند که کشور مستقل فلسطین را در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر به رسمیت میشناسند.