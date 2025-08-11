هشدار کرهشمالی درباره برگزاری رزمایش مشترک سئول و واشنگتن
کره شمالی نسبت به اقدام تلافی جویانه در برابر رزمایش مشترک کره جنوبی و آمریکا هشدار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از یونهاپ، کره شمالی یک رزمایش بزرگ مشترک برنامهریزیشده توسط ارتشهای کره جنوبی و آمریکا را «تحریک مستقیم نظامی» خوانده و با وجود نشانههای کاهش تنش در مرز تحت رهبری جدید در سئول، نسبت به اقدام متقابل هشدار داده است.
«نو کوانگ چول» وزیر دفاع کره شمالی گفت ارتش این کشور «ماموریت مطلق» دارد که امنیت ملی را در برابر رزمایش ۱۱ روزه و گسترده کره جنوبی و آمریکا که به گفته او تهدیدی واقعی و خطرناک است، دفاع کند.
وی امروز -دوشنبه- در بیانیهای که از طریق خبرگزاری دولتی کیسیانای منتشر شد، گفت: «نیروهای مسلح جمهوری دموکراتیک خلق کره (کرهشمالی) با رزمایش جنگی آمریکا و کره جنوبی با رویکردی کامل و قاطعانه برای اقدام متقابل برخورد کرده و به طور جدی حق حاکمیت خود را اعمال خواهند کرد.»
وزیر دفاع کره شمالی گفت این رزمایشها که به بهانه دفاع در برابر تهدیدات برگزار میشود، مدرک دیگری از نیت تقابلی این دو کشور است که دشمنی را افزایش داده و امنیت این منطقه را بیش از پیش بیثبات میکند.