استرالیا ماه آینده میلادی کشور فلسطین را به رسمت خواهد شناخت

خبرگزاری کار ایران
English العربیه
کد خبر : 1672310
به گزارش ایلنا به نقل از ای‌بی‌سی، استرالیا قرار است ماه آینده میلادی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به رسمیت شناختن دولت فلسطین را اعلام کند.

«آنتونی آلبانیز» نخست‌وزیر استرالیا، اعلام کرد که این کشور با جامعه بین‌المللی همکاری خواهد کرد تا به رسمیت شناختن کشور فلسطین به واقعیت تبدیل شود.

وی گفت: «استرالیا کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. استرالیا حق مردم فلسطین برای داشتن دولت مستقل خود را بر اساس تعهداتی که از طرف حکومت فلسطینی دریافت کرده است، به رسمیت می‌شناسد».

آلبانیز ادامه داد: «راه‌حل دو کشوری بهترین امید بشریت برای شکستن چرخه خشونت در خاورمیانه و پایان دادن به درگیری، رنج و گرسنگی در غزه است».

وی افزود که در چند دهه گذشته، نسل‌ها شاهد «شکست‌ها و طوفان‌های کاذب» در تلاش‌های بین‌المللی برای به رسمیت شناختن اسرائیل و فلسطین بوده‌اند اما جهان نمی‌تواند منتظر تضمین موفقیت بماند.

آلبانیز گفت: «ریسک تلاش کردن در برابر خطر از دست دادن این فرصت ناچیز است. هزینه حفظ وضعیت موجود روز به روز افزایش می‌یابد».

 

 

