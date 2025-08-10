خبرگزاری کار ایران
غزه را نمی‌توان در قحطی و گرسنگی رها کرد

برنامه جهانی غذا در بیانیه‌ای تأکید کرد که غزه را نمی‌توان در قحطی و گرسنگی رها کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، برنامه جهانی غذا در بیانیه‌ای تأکید کرد که غزه را نمی‌توان در قحطی و گرسنگی رها کرد.

‌برنامه جهانی غذا در بیانیه‌ای در رابطه با وضعیت نوار غزه اعلام کرد: «غزه را نمی‌توان در قحطی و گرسنگی رها کرد و باید روزانه دست‌کم ۱۰۰ کامیون حامل کمک‌های انسان‌دوستانه به این منطقه وارد شود.»

‌این سازمان در ادامه بر لزوم اتخاذ اقدام فوری برای جلوگیری از تشدید بحران انسانی در غزه تأکید کرد.

این نهاد سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کرد: «بدترین سناریوی قحطی در حال تحقق است و دو مورد از سه معیار قحطی در برخی مناطق نوار غزه از حد مجاز فراتر رفته است.»


 

 

