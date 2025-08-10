خبرگزاری کار ایران
شهادت ۶۱ فلسطینی در پی بمباران اسرائیل در غزه طی ۲۴ ساعت گذشته

شهادت ۶۱ فلسطینی در پی بمباران اسرائیل در غزه طی ۲۴ ساعت گذشته
وزارت بهداشت غزه از شهادت ۶۱ فلسطینی دیگر طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در پی ادامه بمباران مناطق مختلف نوار غزه در ۲۴ ساعت گذشته توسط اسرائیل  ۶۱ فلسطینی شهید و ۳۶۳ نفر دیگر زخمی شدند.

در این بیانیه آمده است که ۳۵ تن از شهدا و ۳۰۴ نفر از مجروحان در انتظار دریافت کمک‌های غذایی  در ۲۴ ساعت گذشته قربانی شده‌اند. 

بر این اساس شمار قربانیان  تجاوز اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به ۶۱۴۳۰ شهید و ۱۵۳۲۱۳ زخمی افزایش یافته است.

 

