زلنسکی:

از بیانیه مشترک رهبران اروپایی کاملا حمایت می‌کنیم

رئیس‌جمهور اوکراین گفت که این کشور از بیانیه مشترک رهبران اروپایی برای صلح اوکراین حمایت می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین امروز -یکشنبه- گفت که «کی‌یف» به بیانیه مشترک رهبران اروپا برای دست‌یابی به صلح  در اوکراین که از منافع  اوکرانی و اروپا محافظت می‌کند را محترم شمرده و کاملا از آن حمیات می‌کند.

رهبران فرانسه، ایتالیا، آلمان، لهستان، انگلیس، فنلاند و کمیسیون اروپا روز گذشته-شنبه- از تلشا های دوالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا براثی پایان دادن به جنگ در اوکراین استقابال کرده اما تاکید کردند که برنیاز بر فشار به فراهم کردن تضمین های امنیت برای اوکراین.

زلسنکی در پلتفرم ایکس نوشت: «پایان جنگ باید عادلانه باشد، و من از همه کسانی که امروز در کنار اوکراین و مردم ما به خاطر صلح در اوکراین ایستاده‌اند، سپاسگزارم، صلحی که از منافع امنیتی حیاتی کشورهای اروپایی ما دفاع می‌کند».

 

 

 

