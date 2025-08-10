فرود اضطراری اف-۳۵ انگلیس در ژاپن

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، مقامات فرودگاه «کاگوشیما» در ژاپن اعلام کردند که یک فروند جنگنده رادارگریز اف-۳۵ انگلیس امروز -یکشنبه- به دلیل نقص فنی در این فرودگاه در جنوب غربی ژاپن فرود اضطراری داشت.

مقامات گزارش دادند که به دنبال این حادثه، برخی از پروازهای تجاری در این فرودگاه به مدت ۲۰ دقیقه به دلیل بسته شدن یکی از باند‌ها تحت تاثیر قرار گرفتند.

هیچ آسیبی از این حادثه گزارش نشده و هواپیمای انگلیسی به طور ایمن برای بازرسی منتقل شده است.

نیروهای انگلیسی پس از اعزام یک گروه ضربت ناو هواپیمابر به غرب اقیانوس آرام، از ۴ آگوست تا سه‌شنبه آینده همراه با نیروی پدافند دریایی ژاپن و نیروهای آمریکایی در حال برگزاری مانور مشترک هستند.

