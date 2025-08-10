خبرگزاری کار ایران
از پیشرفت روند صلح آذربایجان و ارمنستان استقبال می‌کنیم

رئیس‌جمهور ترکیه در گفت‌وگوی تلفنی با همتای آذربایجانی از پیشرفت روند صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان استقبال کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،  «رجب طیب اردوغان» روز گذشته -شنبه- در جریان یک گفت‌وگوی تلفنی با «الهام علی‌اف» رئیس‌جمهور ‌آذربایجان، از روند صلح میان این کشور و ارمنستان استقبال کرد.

اردوغان پیشرفت‌های اخیر در جهت صلح بین آذربایجان و ارمنستان را مایه خرسندی خواند و اظهار داشت: «ایجاد صلح پایدار و محیطی باثبات به صلح و ثبات در کل منطقه نیز کمک خواهد کرد».

وی افزود: «ترکیه به فراه کردن حمایت های لازم برای این هدف ادامه خواهد داد».

به گزارش اداره ارتباطات ترکیه، طرفین دراین تماس روابط میان دو کشور و همچنین مسائل منطقه‌ای را مورد بررسی قرار دادند.

 

 

