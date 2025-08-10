طالبان، سالنهای زیبایی زنان در کابل را تعطیل کرد
رسانهها از اقدام طالبان به تعطیلی سالنهای زیبایی زنان در کابل خبر دادند.
به گزارش ایلنا، وبسایت خبری طلوع نیوز افغانستان امروز -یکشنبه- در کانال تلگرام خود گزارش داد که طالبان در کابل در حال تعطیلی همه سالنهای زیبایی زنان هستند.
طبق این گزارش، با ادامه اعمال محدودیتهای سختگیرانه علیه زنان در کابل، صدها سالن زیبایی تعطیل شدهاند.
در این گزارش آمده است: «شاهدان عینی گزارش دادهاند که اعضای طالبان هنگام جستوجوی برخی ساختمانها در کابل، سالنهای زیبایی را شناسایی کرده و آنها را تخریب یا تجهیزات آنها را مصادره کردهاند. این اقدامات ضربه شدیدی به زندگی اقتصادی زنانی که در این بخش کار میکنند، وارد کرده است».
این گزارش میافزاید: «پیش از ممنوعیت سالنهای زیبایی در پایتخت، تقریبا ۶۰ هزار زن در آنها کار میکردند که بسیاری از آنها سرپرست اصلی خانوادههای خود بودهاند».
کارشناسان معتقدند که این اقدام بخشی از سیاست طالبان برای حذف تدریجی زنان از زندگی عمومی و اقتصادی است.