دستگیری عامل تیراندازی در محوطه نیروی دریایی واشنگتن

به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم، نیروهای انتظامی ایالات متحده عصر روز گذشته -شنبه- عامل تیراندازی در محوطه نیروی دریایی واشنگتن را دستگیر کردند.

طبق این گزارش، پس از این حادثه چندین آژانس فدرال از جمله دفتر تحقیقات فدرال آمریکا (اف بی آی) و وزارت امنیت داخلی این کشور به منطقه اعزام شدند.

این حادثه تنها چند روز پس از حمله به یک کارمند وزارت خدمات دولتی در واشنگتن و چند ساعت پس از اعلام «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی در روز دوشنبه در زمینه جرم و جنایت رخ داد.

مقام‌های آمریکایی همچنین روز گذشته -شنبه- اعلام کردند که یک افسر پلیس هنگام پاسخگویی به گزارش حضور یک مرد مسلح در نزدیکی دفتر مرکزی مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و دانشگاه اموری زخمی شده و عامل تیراندازی در آتلانتا کشته شده است.

