خبرگزاری کار ایران
دستگیری عامل تیراندازی در محوطه نیروی دریایی واشنگتن

رسانه‌ها از دستگیری عامل تیراندازی در محوطه نیوری دریایی واشنگتن خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم، نیروهای انتظامی ایالات متحده عصر روز گذشته -شنبه- عامل تیراندازی در محوطه نیروی دریایی واشنگتن را دستگیر کردند. 

طبق این گزارش، پس از این حادثه چندین آژانس فدرال از جمله دفتر تحقیقات فدرال آمریکا (اف بی آی)  و وزارت امنیت داخلی این کشور به منطقه اعزام شدند.

این حادثه تنها چند روز پس از حمله به یک کارمند وزارت خدمات دولتی در واشنگتن و چند ساعت پس از اعلام «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی در روز دوشنبه در زمینه جرم و جنایت رخ داد.

مقام‌های آمریکایی همچنین روز گذشته -شنبه- اعلام کردند که یک افسر پلیس هنگام پاسخگویی به گزارش حضور یک مرد مسلح در نزدیکی دفتر مرکزی مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و دانشگاه اموری زخمی شده و عامل تیراندازی در آتلانتا کشته شده است.

 

