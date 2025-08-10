گفتوگوی تلفنی محمود عباس با اردوغان
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در تماسی تلفنی با رئیسجمهور ترکیه گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از العربی الجدید، «محمود عباس»، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در تماس تلفنی با «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه گفتوگو کرد.
وی طی این تماس خواستار آتشبس فوری، تبادل اسرا و ارسال کمکهای بشردوستانه به این منطقه شد.
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در این تماس تلفنی تصریح کرد: «تصمیم خطرناکی که دولت اشغالگر اسرائیل برای اشغال مجدد نوار غزه و آواره کردن ساکنان آن به سمت جنوب گرفته، جنایت تازهای است که به رشته جنایتهای این رژیم در کرانه باختری از جمله قدس اضافه میشود.»
وی افزود: «رهبران فلسطینی به تحرکات سیاسی در تمامی سطوح از جمله مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی ادامه می دهند تا موضعگیریهای بینالمللی و منطقهای را علیه این طرحها بسیج کنند.»
محمود عباس بر لزوم خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه و سپردن مسئولیت امنیتی آن به تشکیلات خودگردان فلسطین با حمایت کشورهای عربی و جامعه بینالمللی تأکید کرد.