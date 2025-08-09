به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، منابع محلی در غزه اعلام کردند که نیروهای صهیونیست امروز- شنبه- چندین بار تجمع فلسطینی‌هایی که در انتظار دریافت کمک‌های انسانی بودند را هدف قرار دادند.

در حمله‌ای که در منطقه «زیکیم» در شمال‌غرب نوار غزه صورت گرفت، دو نفر شهید و ۱۰ نفر دیگر زخمی شده و به بیمارستان «الشفاء» منتقل شدند.

در حمله‌ای جداگانه، تیراندازی نیروهای اسرائیلی به سوی غیرنظامیان در شمال نوار غزه، چهار شهید و ۴۰ زخمی بر جا گذاشت.

بر اساس اعلام دفتر رسانه‌ای دولت غزه، از زمان آغاز نسل‌کشی توسط رژیم صهیونیستی در این منطقه، «خطا» در عملیات پرتاب هوایی کمک‌ها تاکنون جان ۲۳ نفر را گرفته و ۱۲۴ نفر را زخمی کرده است.

هم‌زمان، گلوله‌باران توپخانه‌ای ارتش اسرائیل در شرق شهر غزه همچنان ادامه دارد.

