خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله مجدد صهیونیست‌ها به فلسطینیان در مراکز توزیع کمک

حمله مجدد صهیونیست‌ها به فلسطینیان در مراکز توزیع کمک
کد خبر : 1671836
لینک کوتاه کپی شد.

منابع محلی در غزه اعلام کردند که نیروهای صهیونیست امروز- شنبه- چندین بار تجمع فلسطینی‌هایی که در انتظار دریافت کمک‌های انسانی بودند را هدف قرار دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، منابع محلی در غزه اعلام کردند که نیروهای صهیونیست امروز- شنبه-  چندین بار تجمع فلسطینی‌هایی که در انتظار دریافت کمک‌های انسانی بودند را هدف قرار دادند.

در حمله‌ای که در منطقه «زیکیم» در شمال‌غرب نوار غزه صورت گرفت، دو نفر شهید و ۱۰ نفر دیگر زخمی شده و به بیمارستان «الشفاء» منتقل شدند.

در حمله‌ای جداگانه، تیراندازی نیروهای اسرائیلی به سوی غیرنظامیان در شمال نوار غزه، چهار شهید و ۴۰ زخمی بر جا گذاشت.

بر اساس اعلام دفتر رسانه‌ای دولت غزه، از زمان آغاز نسل‌کشی توسط رژیم صهیونیستی در این منطقه، «خطا» در عملیات پرتاب هوایی کمک‌ها تاکنون جان ۲۳ نفر را گرفته و ۱۲۴ نفر را زخمی کرده است.

هم‌زمان، گلوله‌باران توپخانه‌ای ارتش اسرائیل در شرق شهر غزه همچنان ادامه دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور