فرانسه تحقیقات درباره تهدید ماکرون به قتل را آغاز کرد

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که در پی تهدید «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهوری این کشور به قتل توسط «دیوید دانیل کوهن» خاخام صهیونیست، تحقیقات رسمی آغاز شده است.

وزارت کشور فرانسه اظهارات این خاخام را «غیرقابل قبول» توصیف کرد.

بنا بر اعلام دفتر دادستان پاریس، این تحقیقات بر تهدیدهای مطرح‌شده علیه ماکرون متمرکز بوده و رسیدگی به آن به واحد جرائم جنایی پلیس قضایی واگذار شده است.

