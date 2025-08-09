زلنسکی با استارمر گفتوگو کرد
رئیسجمهور اوکراین از گفتوگو با نخست وزیر انگلیس خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیسجمهور اوکراین امروز-شنبه- از گفتوگو با نخستوزیر انگلیس خبر داد.
زلنسکی ضمن بیان اینکه با «کییر استارمر» نخست وزیر انگلیس گفتوگو کرده، افزود که طرفین دیدگاه مشترکی در مورد خطر طرح روسیه برای تقلیل همه چیز به بحث در مورد غیرممکنها دارند.
رئیسجمهور اوکراین در چند روز گذشته پس از سفر «استیو ویتکاف» فرستاده «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا به «مسکو» و همچنین اعلام برنامه دیدار میان رئیسجمهورآمریکا با «ولادیمیر پوتین» همتای روسی در تاریخ پانزدهم آگوست، تماس های سراسیمهای را با متحدان «کییف» داشته است.