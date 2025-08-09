خبرگزاری کار ایران
کشورهای مسلمان باید علیه اسرائیل کاملاً متحد باشند

وزیر خارجه ترکیه عنوان کرد که کشورهای مسلمان باید برای مقابله با اسرائیل بسیج شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزیر خارجه ترکیه عنوان کرد که کشورهای مسلمان باید برای مقابله با اسرائیل بسیج شوند. 

«هاکان فیدان»، وزیر ‌خارجه ترکیه، امروز -شنبه- پس از مذاکرات در مصر گفت که کشورهای مسلمان باید کاملاً متحد باشند و برای بسیج جامعه بین‌المللی علیه طرح اسرائیل برای تصرف شهر غزه تلاش کنند.

فیدان که پس از دیدار با ‌رئیس‌جمهور مصر، در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای مصری خود در العلمین صحبت می‌کرد، همچنین گفت که سازمان همکاری اسلامی به یک نشست اضطراری فراخوانده شده است.

 

