۳ مجروح طی تیراندازی میدان تایمز نیویورک

به گزارش ایلنا به نقل از ای بی سی، اداره پلیس نیویورک اعلام کرد که در پی تیراندازی صبحگاهی در میدان تایمز شهر «نیویورک» ۳ نفر به ضرب گلوله مجروح شدند.

سخنگوی پلیس نیویورک اعلام کرد: «مصدومان این حادثه که شامل یک زن ۱۸ ساله و دو مرد ۱۹ و ۶۵ ساله هستند در وضعیت پایدار قرار دارند».

پلیس همچنین اعلام کرد که یه پسر ۱۷ ساله در این رابطه دستگیر شده است‌.

به گفته پلیس ، این حادثه تیراندازی حدود ساعت ۱:۲۰ به وقت محلی و به دنبال درگیری کلامی میان متهم و یکی از قربانیان رخ داد.

انتهای پیام/