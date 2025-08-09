خبرگزاری کار ایران
۳ مجروح طی تیراندازی میدان تایمز نیویورک
تیراندازی در نیویورک ۳ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از ای بی سی، اداره پلیس نیویورک اعلام کرد که در پی تیراندازی صبحگاهی در میدان تایمز شهر «نیویورک»  ۳ نفر به ضرب گلوله مجروح شدند.

سخنگوی پلیس نیویورک اعلام کرد: «مصدومان این حادثه که شامل یک زن ۱۸ ساله و دو مرد ۱۹ و ۶۵ ساله هستند در وضعیت پایدار قرار دارند».  

پلیس همچنین اعلام کرد  که یه پسر ۱۷ ساله  در این رابطه دستگیر شده است‌.

به گفته پلیس ، این حادثه تیراندازی حدود ساعت ۱:۲۰ به وقت محلی و به دنبال درگیری کلامی میان متهم و یکی از قربانیان رخ داد. 

 

 

 

 

