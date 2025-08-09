شهادت ۳۹ فلسطینی دیگر در بمباران ارتش اسرائیل در غزه

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت غزه امروز -شنبه- اعلام کرد که در پی بمباران ارتش اسرائیل در مناطق مختلف نوار غزه طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۹ نفر شهید و ۴۹۱ تن دیگر زخمی شدند.

در این گزارش آمده است که نفر از شهدا در صف دریافت کمک‌های انسانی جان خود را از دست دادند و ۳۴۱ از مجروحان نیز در این شرایط زخمی شدند.

وزارت بهداشت غزه همچنین از۱۱ مورد مرگ ناشی از قحطی و سوءتغذیه در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

طبق این گزارش، شمار قربانیان قحطی و سوءتغذیه در نوار غزه به ۲۱۲ نفر از جمله ۹۸ کودک افزایش یافته است.

همچنین تعداد قربانیان تجاوز اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به ۶۱ هزار و ۳۶۹ شهید و ۱۵۲ هزار و ۸۵۰ زخمی رسیده است.

انتهای پیام/