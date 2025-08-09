خبرگزاری کار ایران
شهادت ۳۹ فلسطینی دیگر در بمباران ارتش اسرائیل در غزه

وزارت بهداشت غزه از شهادت ۳۹ فلسطینی دیگر بر اثر بمبماران رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت غزه امروز -شنبه- اعلام کرد که در پی بمباران ارتش اسرائیل در مناطق مختلف نوار غزه طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۹ نفر شهید و ۴۹۱ تن دیگر زخمی شدند. 

در این گزارش آمده است که  نفر از شهدا در صف دریافت کمک‌های انسانی جان خود را از دست دادند  و ۳۴۱ از مجروحان نیز در این شرایط زخمی شدند.

وزارت بهداشت غزه همچنین از۱۱ مورد مرگ ناشی از قحطی و سوءتغذیه در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. 

طبق این گزارش، شمار قربانیان قحطی و سوءتغذیه در نوار غزه به ۲۱۲ نفر از جمله ۹۸ کودک افزایش یافته است.

همچنین تعداد قربانیان تجاوز اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به ۶۱ هزار و ۳۶۹ شهید و ۱۵۲ هزار و ۸۵۰ زخمی رسیده است.

 

