خبرگزاری کار ایران
سرخط خبرها :
مسکو هشدار داد:

تلاش کشورهای خاص، برای خرابکاری دیدار پوتین و ترامپ

مقام روس هشدار داد که برخی از کشورها برای خرابکاری در دیدار اعلام شده میان روسای جمهور روسیه و آمریکا تلاش می‌‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «کریل دیمیتریف» نماینده سرمایه  گذاری روسیه امروز -شنبه- گفت که کشورهای خاص  تلاش‌های گسترده‌ای برای خرابک  کردن دیدار اعلام شده میان «دونلاد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه برای جمعه آینده پانزدهم آگوست، انجام می‌دهند.

دیمیتریف بدون ذکر نام، کشورهایی را متهم که به دنبال طولانی کردن جنگ روسیه و اوکراین هستند. وی در پیامرسان تلگرام  نوشت: «بی تردید تعدادی از کشورهای به ادامه نزاع تمایل دارند و تلاش‌‌های گسترده‌ای  برای وقفه در برنامه دیدار میان پوتین و ترامپ خواهند داشت».

ترامپ پیشتر اعلام کرد که روسیه و اوکراین به توافق آتش‌بس  که می‌تواند منجر به حل و فصل نزاع  سه سال و نیمه شود، نزدیک هستند.

محتوای توافق تاکنون اعلام نشده است اما ممکن است مستلزم تسلیم  برخی از قلمروهای مشخص از سوی اوکراین باشد، نتیجه‌ای که بسیاری از کشورهای اروپایی با آن مخالفت‌اند.

 

