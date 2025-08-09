دیدار فیدان با رئیس جمهور مصر در قاهره

خبرگزاری کار ایران
ریاست جمهوری مصر از دیدار رئیس جمهور این کشور و وزیر خارجه ترکیه در قاهره خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهور این کشور صبح امروز -شنبه- از «هاکان فیدان»، وزیر امور خارجه ترکیه که در سفر رسمی به قاهره رفته است، استقبال کرد. 

طبق این گزارش، «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر نیز در این دیدار حضور داشتند.

«محمد الشناوی»، سخنگوی ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که فیدان در این دیدار مراتب سلام و درو «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه را به همتای مصری وی ابلاغ کرد.  .

السیسی نیز با تقدیر از وی بر تمایل قاهره برای ادامه تقویت روابط بین دو کشور تأکید و تصریح کرد که این روابط به ویژه پس از امضای بیانیه مشترک در فوریه ۲۰۲۴ برای فعال‌سازی مجدد جلسات شورای همکاری استراتژیک در سطح بالا و ارتقای آن به سطح رؤسای دو کشور توسعه کیفی پیدا کرده است. 

 

