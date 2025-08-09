به گزارش ایلنا به نقل از آکسیوس، منابع آگاه خبر دادند که فرستاده ویژه کاخ سفید درباره پایان دادن به جنگ در غزه با نخست‌وزیر قطر دیدار می‌کند.

به گفته دو منبع آگاه، «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه کاخ سفید، امروز -شنبه- در ‌‌اسپانیا‌ با «شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخست‌وزیر قطر، دیدار می‌کند تا در مورد طرحی برای پایان دادن به جنگ غزه و آزادی همه اسرای باقی‌مانده ‌گفت‌وگو کند.

یک منبع آگاه در مذاکرات به آکسیوس گفت که قطر و ایالات متحده در حال تدوین پیشنهادی برای یک توافق جامع هستند که ظرف دو هفته آینده به طرفین ارائه خواهد شد.

کاخ سفید از اظهار نظر در این‌باره خودداری کرد.

