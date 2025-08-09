دولت سوریه:
در اجلاس پاریس با نیروهای دمکراتیک کُرد شرکت نمیکنیم
تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرد که دولت این کشور در نشستهای پاریس با نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها شرکت نخواهد کرد.
رویترز نوشت که خبرگزاری دولتی سانا امروز -شنبه- به نقل از یک منبع دولتی اعلام کرد که دولت سوریه در جلسات برنامهریزیشده با نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها در پاریس شرکت نخواهد کرد.
دولت دمشق گفته نیروهای دمکراتیک توافق نشست قبلی را نقض کردهاند.
بنا به گزارش سانا، دولت همچنین اعلام کرد: «در مذاکرات با هیچ طرفی که هدفش احیای منطقهبندی دوران سابق باشد، شرکت نخواهد کرد.»