درخواست عمان برای اقدام قاطع علیه اشغال غزه توسط اسرائیل

سلطنت عمان خواستار اقدام قاطع علیه تصمیم اسرائیل برای اشغال نوار غزه شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، سلطنت عمان در بیانیه‌ای تصمیم رژیم صهیونیستی برای تثبیت اشغال نظامی نوار غزه را به شدت محکوم کرد و نسبت به نقض مداوم قوانین بین‌المللی و نقض حقوق مردم فلسطین بدون پاسخگویی هشدار داد.

وزارت خارجه عمان در این بیانیه با اشاره به بی‌توجهی اسرائیل به قطعنامه‌های مشروع بین‌المللی از کشورهای جهان به ویژه اعضای شورای امنیت سازمان ملل خواسته است که مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود را برای توقف ظلم اعمال شده بر مردم فلسطین به عهده بگیرند.

عمان خواستار اتخاذ اقدامات فوری و قاطع برای توانمندسازی مردم فلسطین در بازپس‌گیری حقوق مشروع خود و پایان دادن به اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل  بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ شد.

 

