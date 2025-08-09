خبرگزاری کار ایران
کاخ سفید دانشگاه کالیفرنیا را ۱ میلیارد دلار جریمه کرد

کد خبر : 1671654
دولت آمریکا دانشگاه کالیفرنیا را به اتهام یهودستیزی جریمه کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، دولت آمریکا دانشگاه کالیفرنیا را به اتهام یهودستیزی جریمه کرد. 

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، به عنوان بخشی از اتهامات دولتش مبنی بر یهودستیزی ناشی از اعتراضات دانشجویی در سال ۲۰۲۴ مربوط به غزه، از دانشگاه ‌کالیفرنیا خواسته است که جریمه هنگفت یک میلیارد دلاری بپردازد.

به گفته یک مقام ارشد، جریمه درخواستی پنج برابر مبلغی است که دانشگاه کلمبیا برای حل و فصل ادعاهای مشابه پرداخت کرده است و هشدار داده است که اجرای این درخواست می‌تواند منجر به «نابودی کامل» سیستم دانشگاه‌های دولتی دانشگاه کالیفرنیا شود.

 

انتهای پیام/
