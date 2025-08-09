خبرگزاری کار ایران
پیونگ‌یانگ ‌بلندگوهای مرزی خود را خاموش کرد

پیونگ‌یانگ ‌بلندگوهای مرزی خود را خاموش کرد
کره جنوبی از برچیدن تعدادی از بلندگوهای مرزی از سوی همسایه شمالی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ارتش کره جنوبی امروز -شنبه- اعلام کرد که  که ارتش کره شمالی تعدادی از بلندگوهای تبلیغاتی در مرز را برچیده است.

این اقدام به دنبال حرکت مشابهی از سوی «سئول»  صورت گرفت.

این اولین بار از زمان به قدرت رسیدن «‌لی جائه میونگ» به عنوان رئیس‌جمهور کره جنوبی آغار فرآیند برچیدن بلندگوهای کره جنوبی است که سئول چنین بیانیه‌ای را منتشر می‌کند.

ارتش کره همچنین افزود: « به نظارت بر فعالیت‌های مشابه ادامه خواهیم داد».

 

 

