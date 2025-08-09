خبرگزاری کار ایران
مجروح شدن سربازان تایلندی در مرز کامبوج

کد خبر : 1671608
لینک کوتاه کپی شد.

سه سرباز تایلندی در مرز کامبوج با مین زمینی مجروح شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ارتش تایلند امروز -شنبه- در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۳ سرباز این کشور هنگام گشت‌زنی در مرز این کشور با کامبوج با مین مجروح شدند.

ارتش تایلند اعلام کرد: «پس از انفجار مین در صبحگاه روز شنبه،  سربازی یک پای خود را از دست داد و ۲ سرباز دیگر نیز مجروح شدند».

در این بیانیه اعلام شد: «سربازان در بیمارستان درمان شدند».

این حادثه تنها چند روز پس از توافق آتش بس میان این  دو همسایه پس از   پس از ۵ روز درگیری های مرزی خشونت بار در ماه گذشته، رخ داد.

وزارت دفاع کامبوج تاکنون در ارتباط با این حادثه واکنشی نداشته است.

 

 

 

 

 

