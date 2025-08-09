مجروح شدن سربازان تایلندی در مرز کامبوج

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ارتش تایلند امروز -شنبه- در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۳ سرباز این کشور هنگام گشت‌زنی در مرز این کشور با کامبوج با مین مجروح شدند.

ارتش تایلند اعلام کرد: «پس از انفجار مین در صبحگاه روز شنبه، سربازی یک پای خود را از دست داد و ۲ سرباز دیگر نیز مجروح شدند».

در این بیانیه اعلام شد: «سربازان در بیمارستان درمان شدند».

این حادثه تنها چند روز پس از توافق آتش بس میان این دو همسایه پس از پس از ۵ روز درگیری های مرزی خشونت بار در ماه گذشته، رخ داد.

وزارت دفاع کامبوج تاکنون در ارتباط با این حادثه واکنشی نداشته است.

