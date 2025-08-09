خبرگزاری کار ایران
مقامات آگاه خبر دادند:‌

توقف برنامه هند برای خرید تسلیحات از آمریکا

توقف برنامه هند برای خرید تسلیحات از آمریکا
‌هند به نشانه نارضایتی از تعرفه‌های اعمال شده از سوی دولت آمریکا بر کالاهای صادراتی خود، برنامه برای خرید تسلیحات و هواپیماهای جدید از آمریکا را متوقف کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی،  ‌هند به نشانه نارضایتی از تعرفه‌های اعمال شده از سوی دولت آمریکا بر کالاهای صادراتی خود، برنامه برای خرید تسلیحات و هواپیماهای جدید از آمریکا را متوقف کرده است.

‌رویترز گزارش داد که سه مقام هندی مطلع عنوان کردند که دهلی‌نو در تصمیمی که آشکارا نشان دهنده نارضایتی آن از تعرفه‌های اعمال شده توسط «دونالد ترامپ»، رئیس‌‌جمهور آمریکا بر اقلام صادراتی این کشور است، برنامه خود برای خرید تسلیحات و هواپیماهای جدیدی از ایالات متحده را متوقف کرده است.

بر اساس این گزارش، دو تن از این مقامات تصریح کردند بنا بود «راجنات سینگ»، وزیر دفاع هند در هفته‌های آینده به واشنگتن رفته و رسما برنامه هند برای خرید تسلیحات آمریکایی را اعلام کند.

این مقامات اعلام کردند که در واکنش به تعرفه‌های آمریکا علیه هند،  این سفر لغو شده است.

ترامپ پیشتر اعلام کرد تعرفه مضاعف ۲۵ درصدی را بر کالاهای وارداتی از هند اعمال می‌کند تا این کشور را از بابت خریدن نفت از روسیه مجازات کند.


 

اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
