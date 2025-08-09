خبرگزاری کار ایران
طرح ایرلند برای اعمال ممنوعیت تجاری علیه شهرک‌های اسرائیلی
ایرلند قصد دارد قانون ممنوعیت تجاری علیه شهرک‌های اسرائیلی را اعمال کند.

 

 

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، ایرلند قصد دارد قانونی را برای اعمال ممنوعیت واردات کالا از شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل تصویب کند.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که بیش از دوازده عضو کنگره ایالات متحده درخواست کردند که در صورت تصویب این لایحه، ایرلند به فهرست کشورهای تحریم‌کننده اسرائیل اضافه شود.

«سیمون هریس»، معاون نخست‌وزیر ایرلند گفت که کشورش به رغم مخالفت‌ها قصد دارد به تصویب این لوایح ادامه دهد.

هریس گفت ایرلند در تمایل خود برای ممنوعیت تجارت با سرزمین‌های اشغالی فلسطین تنها نیست.

وی روز گذشته -جمعه- به خبرنگاران گفت: «مردم ایرلند، مردم اروپا و مردم سراسر جهان به شدت نسبت به  نسل‌کشی در غزه و تصویر کودکان گرسنه احساس نگرانی می‌کنند و ما از تمام ابزارهای موجود استفاده خواهیم کرد».

ائتلاف «فین گیل-فیانا فیل» به همراه گروهی از نمایندگان مستقل در ایرلند مجددا بر تعهد خود به ممنوعیت واردات کالا از سرزمین‌های اشغالی فلسطین تاکید کردند. 

یک کمیته حزبی نیز با توصیه به دولت برای تصویب این لایحه، خواستار گسترش ممنوعیت واردات از سرزمین‌های اشغالی فلسطین به حوزه  تجارت در خدمات شد.

این اقدام در بحبوحه انتقادات جهانی از اسرائیل پس از تصویب طرح کنترل شهر غزه توسط کابینه امنیتی این رژیم صورت می‌گیرد.

 

 

