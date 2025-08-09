خبرگزاری کار ایران
صلح با آذربایجان برقرار شد

کد خبر : 1671570
نخست‌وزیر ارمنستان گفتن که امضای قراردادهای مرتبط صلح میان ارمنستان و آدربایجان را به ارمغان آورد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،  نیکول پایشینیان» نخست وزیر ارمنستان در یک کنفرانس مطبوعاتی آنلاین گفت که «ایروان» و «باکو» با امضای اسناد مرتبط در «واشنگتن»  صلح میان دو کشور  را بنا نهادند.

پاشینیان اشاره کرد:  «آنچه امروز رخ داد،  رویدادی تاریخی است. امروز می‌توانیم بگوییم که صلح  بر اساس حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهایمان   بنا نهاده شد». 

نخست‌وزیر ارمنستان افزود که رفع انسداد مسیرهای انتقالی منطقه‌ای میلیاردها سرمایه گذاری  را متوجه اقتصاد  ارمنستان خواهد کرد.

وی همچنین از تمامی شهروندان خواست تا حول محور دستور کار صلح متحد شوند.

 

 

 

 

