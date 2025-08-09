صلح با آذربایجان برقرار شد

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، نیکول پایشینیان» نخست وزیر ارمنستان در یک کنفرانس مطبوعاتی آنلاین گفت که «ایروان» و «باکو» با امضای اسناد مرتبط در «واشنگتن» صلح میان دو کشور را بنا نهادند.

پاشینیان اشاره کرد: «آنچه امروز رخ داد، رویدادی تاریخی است. امروز می‌توانیم بگوییم که صلح بر اساس حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهایمان بنا نهاده شد».

نخست‌وزیر ارمنستان افزود که رفع انسداد مسیرهای انتقالی منطقه‌ای میلیاردها سرمایه گذاری را متوجه اقتصاد ارمنستان خواهد کرد.

وی همچنین از تمامی شهروندان خواست تا حول محور دستور کار صلح متحد شوند.

