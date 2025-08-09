به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین امروز -شنبه- گفت که اوکراین نمی‌تواند از قانون اساسی خود در رابطه با مسائل سرزمینی تخطی کند و افزود، مردم اوکراین زمین خود را به اشغالگران نمی‌دهد.

زلنسکی در اظهار نظر درباره تصمیم «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای دیدار با «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه در «آلاسکا» در پانزدهم آگوست، گفت: «اوکراین برای راه‌حل‌های واقعی که می‌تواند منجر به صلح شود آماده است».

وی افزود:‌«اما هر راه حلی بدون کی‌یف راه‌حلی علیه صلح است».

انتهای پیام/