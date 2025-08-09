خبرگزاری کار ایران
زلنسکی:

خاک به اشغالگران نمی‌دهیم

خاک به اشغالگران نمی‌دهیم
رئیس‌جمهور اوکراین گفت که مردم اوکراین سرزمین‌ خود را تسلیم اشغالگران نمی‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین امروز -شنبه- گفت که اوکراین نمی‌تواند از قانون اساسی خود در رابطه با مسائل سرزمینی تخطی کند و افزود، مردم اوکراین زمین خود را به اشغالگران نمی‌دهد.

زلنسکی در اظهار نظر درباره تصمیم «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای دیدار با «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه در «آلاسکا» در پانزدهم آگوست، گفت: «اوکراین برای راه‌حل‌های واقعی که می‌تواند منجر به صلح شود آماده  است».

وی افزود:‌«اما هر راه حلی بدون کی‌یف راه‌حلی علیه صلح است».

 

 

