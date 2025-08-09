کشته شدن ۲ تن در پی حادثه تیراندازی در آتلانتا

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که یک فرد مسلح روز گذشته -جمعه- در خارج از دفتر مرکزی مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آتلانتا تیراندازی کرد و یک افسر پلیس را کشت و به ساختمان آسیب رساند.

طبق بیانیه‌ پلیس، این حمله در نزدیکی محوطه دانشگاه «اموری» آغاز شد و واکنش فوری نیروهای امنیتی را در پی داشت. تیراندازی باعث شکستن شیشه‌های چندین ساختمان متعلق به مرکز کنترل مذکور به عنوان یک موسسه حیاتی در زمینه بیماری‌های عفونی شد.

«دارن شربام»، رئیس پلیس آتلانتا تاکید کرد که فرد مسلح در طبقه دوم یک ساختمان مجاور کشته شده است، اما مشخص نیست علت مرگ در اثر تیراندازی پلیس یا خودکشی بوده است.

به گفته یک منبع امنیتی که نخواست نامش فاش شود، سه سلاح گرم دیگر نیز در محل حادثه پیدا شده است.

