برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با غزه

برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با غزه
رسانه‌ها خبر دادند که نشست شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با غزه به فردا -یکشنبه- موکول شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رسانه‌ها از تغییر زمان برگزاری نشست شورای امنیت درباره غزه خبر دادند.

بر اساس گزارش‌‌ها، سازمان ملل قرار است تا یک نشست هفتگی برای گفت‌وگو درباره تصمیم اخیر رژیم صهیونیتی جهت اشغال ‌غزه برگزار کند.

خبرگزاری آناتولی به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد: «این جلسه پیشتر  مقرر شده بود که برای امروز-شنبه- برگزار شود اما اکنون قرار است تا صبح فردا ساعت ۱۰ صبح به وقت نیویورک  برگزار شد».

این منابع اعلام کردند که بریتانیا، دانمارک، فرانسه، یونان و اسلوونی  برگزاری این نشست اضطراری را درخواست کردند.

 

 

 

