انتقاد شدید امارات از طرح رژیم صهیونیستی برای کنترل نظامی غزه
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، امارات تصمیم رژیم صهیونیستی برای کنترل نظامی نوار غزه را محکوم کرد.
وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیهای اعلام کرد: «امارات متحده عربی شدیدترین محکومیت و تقبیح خود را از تصمیم دولت اسرائیل برای اشغال نوار غزه ابراز میکند و نسبت به پیامدهای فاجعهبار این تصمیم، خطر قربانیان بیگناه بیشتر در نوار غزه و وخیمتر شدن فاجعه انسانی هشدار میدهد.»
در این بیانیه آمده است: «امارات متحده عربی از جامعه بینالمللی، سازمان ملل متحد و شورای امنیت میخواهد که مسئولیتهای خود را بر عهده بگیرند و به اقدامات غیرقانونی که مغایر با قوانین بینالمللی است، پایان دهند. این وزارتخانه بار دیگر تأکید کرد که حفظ حقوق فلسطینیان دیگر یک گزینه سیاسی نیست، بلکه یک ضرورت اخلاقی، انسانی و قانونی است.»