موافقت پوتین با توقف جنگ در صورت واگذاری لوهانسک، دونتسک و کریمه به روسیه

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، مقامات اوکراین، ایالات متحده و چندین کشور اروپایی این آخر هفته در بریتانیا دیدار می‌کنند تا مواضع خود را پیش از نشست آتی روسیه و آمریکا در جمعه آینده هماهنگ کنند.

این خبر توسط وب‌سایت آمریکایی آکسیوس با استناد به سه منبع آگاه گزارش شده است.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که اوکراین و برخی از متحدان ناتو به طور خصوصی ابراز نگرانی کرده‌اند که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، ممکن است بدون در نظر گرفتن مواضع آن‌ها، با پیشنهادات «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، برای پایان دادن به درگیری در اوکراین موافقت کند.

به گزارش آکسیوس، ایده برگزاری یک جلسه حضوری در بریتانیا در جریان یک کنفرانس ویدیویی که روز جمعه بین مقامات آمریکایی، اوکراینی و اروپایی برگزار شد، مطرح گردید. جزئیات لجستیکی جلسه پیشنهادی، از جمله شرکت‌کنندگان، هنوز در حال بررسی است.

دو منبع به آکسیوس گفتند که «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه دونالد ترامپ‌ که روز چهارشنبه با پوتین در کرملین مذاکره کرد، روز جمعه به شرکت‌کنندگان در این تماس تلفنی گفته است که رئیس جمهور روسیه موافقت کرده است که در صورت واگذاری مناطق لوهانسک و دونتسک و همچنین کریمه توسط اوکراین، به درگیری پایان دهد.

آکسیوس به نقل از یک مقام اوکراینی گزارش داد که حتی اگر «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهوری اوکراین با خواسته‌های پوتین موافقت کند، باید درخواست همه‌پرسی بدهد زیرا طبق قانون اساسی اوکراین نمی‌تواند هیچ سرزمینی را واگذار کند.

