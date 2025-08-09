خبرگزاری کار ایران
انتقاد شدید قطر از طرح رژیم صهیونیستی برای کنترل نظامی غزه
قطر تصمیم رژیم صهیونیستی برای کنترل نظامی نوار غزه را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، قطر تصمیم رژیم صهیونیستی برای کنترل نظامی نوار غزه را محکوم کرد.

وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای با «شدیدترین عبارات» این طرح را محکوم کرده و آن را «تحولی خطرناک» دانست که «موجب تشدید رنج انسانی ناشی از جنگ جاری در نوار غزه، افزایش پیامدهای فاجعه‌بار آن و تضعیف تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس دائمی» خواهد شد.

قطر که در طول این درگیری نقش محوری ایفا کرده، یکی از میانجی‌های اصلی توافق‌های پیشین میان رژیم صهیونیستی و حماس برای توقف موقت درگیری‌ها و تبادل اسرا بوده است.

قطر مانند بسیاری از کشورها پس از اعلام این طرح، از جامعه جهانی خواست برای جلوگیری از خونریزی بیشتر اقدام کند.

 

