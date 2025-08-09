امضای توافق صلح میان آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری آمریکا
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان در جریان نشستی با حضور «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا، توافق صلحی را با میانجیگری واشنگتن امضا کردند.
هدف این توافق، تقویت روابط اقتصادی دوجانبه پس از دههها مناقشه و حرکت به سوی عادیسازی کامل روابط دو کشور است.
به گفته ناظران، این توافق میان دو رقیب قفقاز جنوبی، موجب نگرانی مسکو خواهد شد، چراکه روسیه این منطقه را بخشی از حوزه نفوذ خود میداند.
ترامپ در مراسم امضای این توافقنامه از تعهد هر دو طرف به پایان همیشگی تمام درگیریها خبر داد.
«الهام علیاف» رئیسجمهوری آذربایجان این روز را تاریخی خواند. «نیکول پاشینیان» نخست وزیر ارمنستان نیز گفت که این توافقنامه راه را برای دوران جدیدی هموار میکند.