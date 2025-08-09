پوتین و ترامپ جمعه آینده در آلاسکا دیدار میکنند
رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد که جمعه آینده با همتای روس خود در ایالت آلاسکا دیدار خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از سیانان، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد که جمعه آینده با «ولادیمیر پوتین» همتای روس خود در ایالت آلاسکا دیدار خواهد کرد.
وی ساعاتی پیش از آن، بخشی از مفاد احتمالی یک توافق صلح برای پایان جنگ اوکراین را مطرح کرده بود که میتواند شامل «نوعی مبادله سرزمینی» باشد.
ترامپ شامگاه جمعه به وقت محلی در شبکه «تروث سوشال» نوشت: «دیدار بین من، به عنوان رئیسجمهوری ایالات متحده و رئیسجمهور ولادیمیر پوتین که بسیار برای آن انتظار کشیده شده بود، روز جمعه، ۱۵ آگوست ۲۰۲۵، در ایالت بزرگ آلاسکا برگزار میشود. جزئیات بیشتر، اعلام خواهد شد».
اعلام زمان و مکان دیدار رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا در روزی صورت گرفت که ترامپ آن را به عنوان ضربالاجل برای پوتین به منظور پذیرش صلح یا مواجهه با مجازاتهای اقتصادی شدید تعیین کرده بود.
این دیدار نقطه عطفی در روابط رئیسجمهوری آمریکا با همتای روس خود محسوب میشود. پوتین از سال ۲۰۱۵ تاکنون به آمریکا سفر نکرده و از سال ۲۰۱۸ نیز دیداری با ترامپ نداشته است.