تعلیق مجوزهای صادرات اسلحه از آلمان به اسرائیل

صدراعظم آلمان، اعلام کرد که آلمان انتقال تجهیزات نظامی به اسرائیل را که می‌تواند در جنگ غزه مورد استفاده قرار گیرد، تأیید نخواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان، اعلام کرد که آلمان انتقال تجهیزات نظامی به اسرائیل را که می‌تواند در جنگ غزه مورد استفاده قرار گیرد، تأیید نخواهد کرد.

مرتس نگرانی عمیق خود را در مورد رنج مردم غزه ابراز کرد و از دولت خواست که گامی در جهت الحاق کرانه باختری برندارد.

‌مرتس در عین حال مدعی شد که «اسرائیل حق دارد از خود در برابر تروریسم حماس دفاع کند، که نباید نقشی در دولت آینده غزه داشته باشد».

وی همچنین تأیید کرد که آلمان مجوزهای صادرات اسلحه به اسرائیل را که می‌تواند در نوار غزه مورد استفاده قرار گیرد، به حالت تعلیق درآورده است.

 

