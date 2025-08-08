خبرگزاری کار ایران
وال استریت ژورنال گزارش داد:

عصبانیت ترامپ از ناتوانی‌اش در پایان دادن به بحران اوکراین

وال استریت ژورنال، به نقل از منابع خود‌ گزارش داد که‌ رئیس‌جمهور آمریکا، از اینکه نمی‌تواند مناقشه اوکراین را در مدت کوتاهی حل کند، عصبانی است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم،‌ وال استریت ژورنال، به نقل از منابع خود‌ گزارش داد که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، از اینکه نمی‌تواند مناقشه اوکراین را در مدت کوتاهی حل کند، عصبانی است.

این روزنامه نوشت: «به گفته دستیاران ترامپ، وی از ناتوانی خود در حل مناقشه حتی با گذشت ۲۰۰ روز از دوره دوم ریاست جمهوری‌اش، عمیقاً عصبانی است.»

این روزنامه خاطرنشان کرد که دیدار با «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه، می‌تواند «جدی‌ترین آزمون» ترامپ در زمینه توافق از زمان بازگشتش به کاخ سفید باشد.

این روزنامه معتقد است که مذاکرات با پوتین آزمون دیگری برای ترامپ خواهد بود، زیرا رئیس‌جمهور روسیه «ربع قرن تجربه ارتباط با روسای جمهور مختلف آمریکا را دارد و ثابت کرده است که قادر به دفاع از موضع خود است.»

 

